Сигареты и алкоголь на миллиард тенге уничтожат в ЗКО по приговору суда

Изъятые сигареты. Кадр из видео: АФМ РК

Сигареты и алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками пытались реализовать четыре жителя ЗКО, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

По данным агентства, у группы лиц была изъята крупная партия табачной продукции в количестве более 1,6 млн пачек на сумму, превышающую 967,5 млн тенге, а также алкогольная продукция с поддельными учетно-контрольными марками.

Выяснилось, что сигареты везли в Казахстан из Кыргызстана, а хранились и реализовывались они в различных местах Уральска.

Судом троим подсудимым назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, еще один подсудимый выплатит штраф в размере 1000 МРП (свыше 3,4 млн тенге).

По приговору суда вся изъятая табачная и алкогольная продукция подлежит уничтожению.

Стоит отметить, что на днях контрабандные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана. Как уточнили в АФМ, злоумышленники пытались ввезти два вагона табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов.

А в конце июня сотрудники Пограничной службы пресекли попытку провоза контрабандных сигарет, которые также направлялись из Кыргызстана.

В апреле этого же года пограничники на границе Казахстана остановили грузовик с более чем 17 тыс. пачек сигарет на более чем 11 млн тенге.

Кроме того, в январе мы писали о том, как почти миллион пачек сигарет под видом ламп из Ирана пытались провезти в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033263-sigarety-i-alkogol-na-milliard-tenge-unichtozhat-v-zko-po-prigovoru-suda/