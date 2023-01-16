Мужчина на лошади заехал в подъезд и поднялся на 5 этаж в Карагандинской области (видео)

Мужчина ла лошади. Кадр из видео: Telegram/qonandoylex

В социальных сетях появилось видео, как мужчина на лошади заехал в подъезд жилого дома и поднялся на пятый этаж в Карагандинской области. На ситуацию отреагировали правоохранители. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

"Главный герой со своим верным скакуном поднимается по лестнице, как сказано на видео, 5-этажного дома.

Дело было в поселке Шашубай Актогайского района Карагандинской области. Судя по ролику, в доме нет лифта, но разве это проблема, когда под тобой целая единица лошадиной силы, которая довезет тебя до самого порога", - указывается в подписи к опубликованному видео.

На ролик отреагировали стражи порядка. Как стало известно, сотрудниками отдела полиции Актогайского района установлен 51-летний житель поселка Шашубай. В отношении мужчины составлен протокол по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал направлен в суд для принятия решения.

Теперь сельчанину грозит штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

Напомним, недавно аким Павлодарской области Асаин Байханов вышел в прямой эфир верхом на лошади. Он поздравил всех с Новым годом и ответил на вопросы, которые задали ему жители. Глава региона отметил, что любит кататься на лошадях, а наступление 2023 года он встретил с родителями, братом, детьми и супругой.

Судя по всему, не только чиновники увлекаются верховой ездой. Например, Димаш Кудайберген ранее публиковал фотографию, на которой он сидел на лошади. Поклонники оставили под снимком множество комплиментов и назвали известного казахстанского певца настоящим принцем на коне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005511-muzhchina-na-loshadi-zaehal-v-podezd-i-podnyalsya-na-5-etazh-v-karagandinskoy-oblasti-video/