Хозяин лошади из Алматы получил штраф за ее перевозку в автобусе (видео)

Лошадь в автобусе в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

В одном из алматинских автобусов мужчина перевозил с собой лошадь. Этот инцидент засняли очевидцы, после чего хозяин лошади был оштрафован, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Видео мужчины, перевозившего свою лошадь в автобусе, появилось в Instagram-сообществе almaty_kris_p. Этот факт заметили полицейские, после чего нашли хозяина лошади.

"При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гражданин Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же", – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По данным полиции, владелец животного был оштрафован согласно по пункту 5 части 1 статьи 407-2 КРКобАП "Нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными требований к перевозке животных".

Также сообщается, что с мужчиной была проведена разъяснительная беседа для недопущения впредь подобных нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962248-hozyain-loshadi-iz-almaty-poluchil-shtraf-za-ee-perevozku-v-avtobuse-video/