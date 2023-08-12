Задержание Сандугаш Дуйсеновой: адвокат активистки сделала заявление

Ильмира Назырова и Сандугаш Дуйсенова. Фото: Ильмира Назырова

Сегодня задержали активистку и журналистку Сандугаш Дуйсенову – она стала фигурантом уголовного дела. Адвокат Дуйсеновой Ильмира Назырова прокомментировала инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сегодня стало известно о задержании в Талдыкоргане известной казахстанской активистки и журналистки Сандугаш Дуйсеновой. Она стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 147 УК.

Мы писали, что Дуйсенову доставили в отделение городской полиции, где она дала признательные показания. После проведения процессуальных мероприятий ее выпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Адвокат активистки Ильмира Назырова прокомментировала корреспонденту NUR.KZ сложившуюся ситуацию.

"Задержание считаем незаконным. На данный момент жалоба по данному факту направлена прокурору города Талдыкоргана. Надеемся на справедливое и объективное расследование", – сообщила Назырова.

Напомним, в апреле Сандугаш Дуйсенова опубликовала в соцсетях лежавший на земле герб Казахстана около здания Жетысуского областного суда. Позже ответственных за это наказали.

Недавно она обнародовала в Сети фото детского лагеря в Конаеве, на котором дети спали в комнате, требующей ремонта. После этого Минпросвещения инициировало проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032241-zaderzhanie-sandugash-duysenovoy-advokat-aktivistki-sdelala-zayavlenie/