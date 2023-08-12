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Известную активистку Сандугаш Дуйсенову задержали в Талдыкоргане

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Сандугаш Дуйсенова
Сандугаш Дуйсенова. Фото: Facebook / Сандугаш Дуйсенова

В Талдыкоргане была задержана Сандугаш Дуйсенова – известная журналистка и активистка. Ее подозревают в распространении информации о частной жизни, сообщает ДП Жетысуской области в Instagram.

Как сообщили в областном ДП, 11 августа в Талдыкоргане была задержана журналистка Сандугаш Дуйсенова – она является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 147 УК.

"Эта статья предусматривает ответственность за распространение информации о частной жизни, включая личную или семейную тайну, в публичном выступлении, произведении, в СМИ, через сети телекоммуникаций", – говорится в сообщении.

Дуйсенову доставили в отделение городской полиции.

В ДП рассказали, что она дала признательные показания и после проведения процессуальных мероприятий была выпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На данный момент расследование находится на контроле областного департамента. Иная информация по делу разглашению не подлежит.

Согласно части 5 статьи 147 УК РК, распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в СМИ или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через интернет, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в апреле Дуйсенова опубликовала в соцсетях лежавший на земле герб Казахстана около здания Жетысуского областного суда. Позже ответственных за это наказали.

В конце мая журналистка сообщала, что в Алматинской области мужчину подозревают в изнасиловании двух дочерей.

Недавно она опубликовала в соцсетях фото детского лагеря в Конаеве. После этого Минпросвещения начало проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032203-izvestnuyu-aktivistku-sandugash-duysenovu-zaderzhali-v-taldykorgane/

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