Похищенное из здания полиции оружие нашли в Жамбылской области (фото)

Найденное оружие. Фото: Polisia.kz

Три крупных схрона оружия выявили полицейские Жамбылской области. Отмечается, что оно было похищено из здания ДП во время январских событий, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Эти три схрона выявили полицейские за сутки.

Сотрудниками УБОП и УПН ДП в ходе реализации оперативной информации на территории этно-исторического комплекса "Тектурмас" на пустыре обнаружены полипропиленовые мешки с оружием и боеприпасами внутри.

"Из мешков были изъяты пистолет-пулемет калибра 9 мм, похищенный из здания ДП во время январских событий, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-120 калибра 20 мм, две единицы двуствольного охотничьего ружья 16 калибра ТОЗ-63, пневматический пистолет МР-654 калибра 4,5 мм, газовый пистолет ИЖ-79, ручная граната РГД-5 без запала, магазин от автомата АК-47, 87 патронов различного калибра и специальные средства", - говорится в сообщении.

Найденное оружие. Фото: Polisia.kz

Помимо этого сотрудники полиции Тараза при проведении оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц среди мусора нашли спрятанное ружье ИЖ-ЗК 16-го калибра, травматический пистолет ТТ-Лидер, 23 боеприпаса различного калибра, магазин от автомата АКСУ, полицейскую каску, бронежилет и полицейский щит.

Найденное оружие. Фото: Polisia.kz

Как сообщили в полиции, в настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 287 УК РК “Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов”.

Были назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030315-pohischennoe-iz-zdaniya-politsii-oruzhie-nashli-v-zhambylskoy-oblasti-foto/