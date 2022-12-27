На фальшивые доллары хотели купить криптовалюту у алматинца

Фальшивые доллары. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он пытался купить криптовалюту на фальшивые доллары, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков, в их подразделение обратился местный житель, сообщив, что неизвестный мужчина при покупке криптовалюты пытался расплатиться с ним фальшивыми 100 тыс. долларов.

"В ходе разбирательства установлено, что потерпевший договорился о продаже криптовалюты в интернете на весьма крупную сумму денег. Была назначена встреча, там продавец перечислил на криптокошелек электронные деньги. Однако "покупатель" получение криптовалюты не подтвердил и пытался обвинить его в обмане. Оказалось, что это – часть заранее придуманной аферы", – добавил Искаков.

Стражи порядка задержали подозреваемого. По словам начальника Управления полиции Алмалинского района, задержанный не собирался выполнять взятые на себя обязательства по покупке криптовалюты, поэтому принес на встречу фальшивые деньги.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК, согласно которой мошенничество, совершенное преступной группой, в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Подозреваемого взяли под стражу. Полицейские также устанавливают возможных соучастников данного противоправного деяния.

Ранее житель Астаны отдал незнакомому мужчине 120 тысяч долларов после того, как ему позвонили "знакомые компаньоны" и попросили деньги в долг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003194-na-falshivye-dollary-hoteli-kupit-kriptovalyutu-u-almatintsa/