Пятеро казахстанцев получили сроки за сбыт фальшивых долларов и мошенничество (видео)

Поддельные доллары. Кадр из видео: facebook.com/afm.rk

О приговоре пятерым казахстанцам, которые хранили и сбывали поддельные доллары в двух регионах, рассказали представители АФМ на своей официальной странице в Facebook.

Сообщается, что в Костанае был вынесен приговор пятерым лицам, которые хранили и сбывали поддельные доллары в Астане и Костанайской области.

"Гражданин Шарапиев С. осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области осуществляли Жакупов Т. и Шаймердинов А. На территории Астаны сбыт проводили супруги Бердимуратовы", – рассказали правоохранители.

По их данным, из 30 000 поддельных долларов 28 600 уже установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

Подсудимым вменялась статья 231 УК РК "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", а также статья 190 УК РК "Мошенничество", поскольку имелись факты обмана потерпевших и незаконного получения их денег.

Приговором суда наказания распределились так:

Шарапиев А. приговорен к 5,5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности;

в учреждении минимальной безопасности; Шаймердинов А. и Жакупов Т. – к 5,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности;

в учреждении средней безопасности; супруги Бердимуратовы – к 5 годам и 2 месяцам условно.

Добавим, что согласно статье 231 Уголовного кодекса РК, изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в крупном размере (более 1,7 млн тенге);

с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, если эти преступления были совершены преступной группой, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Однако наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029470-pyatero-kazahstantsev-poluchili-sroki-za-sbyt-falshivyh-dollarov-i-moshennichestvo-video/