30 тыс. фальшивых долларов завезли в Казахстан из Турции. Задержаны 3 человека (видео)

Доллары. Иллюстративное фото: Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

Департамент АФМ по Костанайской области пресек деятельность преступной группы, которая ввозила в Казахстан фальшивую инвалюту, сообщается на официальном сайте Агентства РК по финмониторингу.

Как рассказали в ведомстве, в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий была установлена цепь поставки поддельной иностранной валюты из столицы Турции в Казахстан.

Отмечается, что фальшивые доллары были высокого качества изготовления, из-за чего казахстанцы могли не распознать подделанные купюры. Сейчас правоохранители изъяли 28 600 фальшивых долларов из завезенных в страну 30 000.

В итоге по данному делу задержаны 3 гражданина РК - в их отношении санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Правоохранительные органы Турецкой Республики ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты", - подчеркнули в АФМ.

Казахстанцам и гостям страны напомнили, что обменивать валюту лучше в специализированных пунктах обмена или банках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006212-30-tys-falshivyh-dollarov-zavezli-v-kazahstan-iz-turtsii-zaderzhany-3-cheloveka-video/