"Калашников", "Макаров", гранату, обрез и наркотики изъял КНБ в ходе спецоперации в Алматы

Задержание членов ОПГ. Фото: официальный сайт КНБ РК

Оперативники КНБ вместе с подразделениями специального назначения в Алматы пресекли деятельность организованной преступной группировки, сообщается на официальном сайте Комитета.

Деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) была пресечена 24 июня оперативниками КНБ, а также подразделением спецназа в Алматы.

"В ходе спецоперации задержано 5 активных участников ОПГ, у которых изъяты автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевая граната, обрез гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения.

Члены группировки подозреваются в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов", – говорится в публикации пресс-службы КНБ.

Один из членов ОПГ. Фото: официальный сайт КНБ РК

Задержание членов группировки. Фото: официальный сайт КНБ РК

Трое подозреваемых содержатся под стражей, в отношении остальных проводятся следственные действия.

Отмечается, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Спецоперация КНБ. Фото: официальный сайт КНБ РК

Один из членов группировки. Фото: официальный сайт КНБ РК

Обнаруженные предметы. Фото: официальный сайт КНБ РК

Оружие. Фото: официальный сайт КНБ РК

В пресс-службе КНБ отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, 3 января были задержаны 18 членов предполагаемой общественно опасной организованной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и России. Задержание провели КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД РФ в Байконуре.

Через несколько дней КНБ пресек деятельность группы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах страны.

В феврале задержали членов предполагаемой преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.

В марте 40 предполагаемых членов ОПГ были задержаны в Карагандинской области. В мае в Алматы разыскали участника ОПГ, объявленного в международный розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028150-chlenov-opg-s-boepripasami-i-oruzhiem-zaderzhali-v-almaty/