Предполагаемого участника ОПГ, объявленного в международный розыск, задержали в Алматы

Задержанный. Иллюстративное фото: Matthew Horwood / Getty Images

В Алматы задержан мужчина, объявленный в международный розыск по подозрению в участии в ОПГ и экономических преступлениях, сообщается на официальном сайте прокуратуры южной столицы.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемый был задержан сотрудниками ДЭР еще в конце апреля.

Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" и части 3 статьи 216 "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров" УК РК.

Ущерб государству от преступной деятельности, по данным прокуратуры, составил свыше 514, 6 млн тенге.

"Указанный гражданин в составе организованной преступной группы выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы", - говорится в сообщении.

С санкции следственного суда задержанный арестован. Сейчас ведутся следственные действия.

"Работа по активизации розыска лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за совершение преступлений, продолжается", - добавили в прокуратуре.

Отметим, что, согласно статье 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" УК РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Часть 2 статьи 262 УК РК гласит, что участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 этой же статьи, деяния, предусмотренные частями 1 или 2, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Согласно статье 216 "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой же статьи, деяние, предусмотренное частью первой, совершенное:

неоднократно;

группой лиц по предварительному сговору;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В части 3 этой же статьи говорится, что деяния, предусмотренные частями 1 или 2, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020103-uscherb-na-polmilliarda-tenge-obyavlennogo-v-rozysk-muzhchinu-zaderzhali-v-almaty/