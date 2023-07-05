На 620 млн тенге обманул алматинские компании предприниматель и был наказан

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации денег завершено досудебное расследование, передает официальный Telegram-канал АФМ.

Департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.

"Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге.

"В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход.

Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумму более 134 млн тенге", – добавили в ведомстве.

В АФМ отметили, что приговором суда директор ТОО признан виновным, ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Департамент АФМ по городу Алматы сообщил о том, что проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге, выделенных на проведение турниров "Қазақстан барысы".

Департаментом АФМ по Павлодарской области совместно с ТОО "Богатырь Көмір" выявлена схема хищений на угледобывающем предприятии, 50% доли капитала которого принадлежит АО "Самрук-Казына".

Также представители АФМ проводят работу по предупреждению хищений средств, выделенных на развитие сферы физкультуры и спорта. Сейчас расследуется 21 дело.

Добавим, что, согласно статье 218 УК РК, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027654-na-620-mln-tenge-obmanul-almatinskie-kompanii-predprinimatel-i-byl-nakazan/