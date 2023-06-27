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Выявлена схема хищений на предприятии с капиталом "Самрук-Казына"

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Богатырь Көмір
Богатырь Көмір. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Схема хищений на угледобывающем предприятии, 50% доли капитала которого принадлежит АО "Самрук-Казына", выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области совместно с ТОО "Богатырь Көмір". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО "Богатырь Көмір" на системной основе в период с 2020 по 2022 годы совершал хищения денежных средств данного предприятия.

Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

В результате государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в АФМ.

Напомним, ранее в ведомстве заявили о пресечении преступной деятельности руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" в Экибастузе.

В АФМ рассказали, что директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности на предприятии. Их обвинили в хищении на системной основе товарно-материальных ценностей. Сумму ущерба оценили в 45,5 млн тенге.

Подозреваемых задержали. Были изъяты похищенные двигатели и КПП на грузовые машины. В связи с полным раскаянием и признанием вины судом в отношении фигурантов дела была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Богатырь Көмір" - одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытым способом, его балансовые запасы составляют 2,62 млрд тонн. Сегодня на долю ТОО приходится 70 процентов от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40 процентов от общего объема добычи угля в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026540-vyyavlena-shema-hischeniya-na-predpriyatii-s-kapitalom-samruk-kazyna/

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