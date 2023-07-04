АФМ: Хищения почти на 270 млн тенге выявили в сфере физкультуры и спорта с начала года

Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители АФМ проводят работу по предупреждению хищений средств, выделенных на развитие сферы физкультуры и спорта. Сейчас расследуется 21 дело, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Специалисты Агентства по финмониторингу сформировали перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов.

Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний.

"Только за 6 месяцев 2023 года в производстве Агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 2019 по 2023 годы, по сведениям из открытых источников, на развитие спорта в Казахстане было выделено около 300 млрд тенге.

"Агентством будет проведен анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

В результате работы планируется выявление причин, создающих условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и выработка предложений по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона", – добавили представители АФМ.

Правоохранители предупредили об уголовной ответственности за хищение и растрату государственных бюджетных средств.

Отметим, что наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества прописано в статье 189 УК РК.

Так, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового. При этом в случаях, предусмотренных пунктом 2, назначается штраф от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027435-afm-hischeniya-pochti-na-270-mln-tenge-vyyavili-v-sfere-fizkultury-i-sporta-s-nachala-goda/