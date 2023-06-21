Потратили 1 млрд тенге: организаторов турнира "Қазақстан барысы" проверяет АФМ

Турнир "Қазақстан барысы". Фото: qazbarysy.kz

Департамент АФМ по городу Алматы проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге, выделенных на проведение турниров "Қазақстан барысы", передает официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования Департамент АФМ по городу Алматы проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы".

"Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации", - говорится в сообщении.

Добавим, что по информации на сайте Kazakh barysy, республиканский турнир "Қазақстан барысы" каждый год проходит в четыре этапа: сельский, районный, областной/городской, финальный.

Организатором турнира является Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy, который был создан в 2011 году.

Также отметим, что Агентство РК по финансовому мониторингу, согласно информации на сайте, является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Казахстана, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025680-zakonnost-rashodovaniya-bolee-1-mlrd-tenge-v-ramkah-turnira-qazaqstan-barysy-proveryaet-afm/