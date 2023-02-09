Из Беларуси экстрадировали казахстанца, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (видео)

Задержанный. Кадр из видео: t.me/GenPr

Генеральная прокуратура Казахстана на своем официальном сайте сообщила об экстрадиции подозреваемого в массовых беспорядках из Республики Беларусь.

По информации надзорного ведомства, сотрудниками Генпрокуратуры РК при содействии Интерпола из Беларуси был экстрадирован гражданин "А".

Сообщается, что экстрадированный подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области.

Установлено, что после совершения преступления казахстанец скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. После был задержан.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, за совершение этих преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008670-iz-belarusi-ekstradirovali-kazahstantsa-podozrevaemogo-v-uchastii-v-massovyh-besporyadkah/