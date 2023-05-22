Еще ряд стран будет передавать осужденных казахстанцев на родину

Тюрьма. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

Генеральная прокуратура разработала электронную карту международных договоров в уголовно-правовой сфере, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа.

На сегодняшний день заключено 72 двусторонних договоров и соглашений в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами.

В этом году парламентом страны ратифицированы договоры о правовой помощи по уголовным делам - с Францией и о передаче осужденных лиц - с Узбекистаном.

В ближайшее время в парламенте ожидается рассмотрение законопроектов о ратификации договоров между РК и Республикой Кипр о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

По информации Генпрокуратуры, ведется активная работа по подписанию полного пакета соглашений с Перу, договоров с Египтом о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче и договора с Вьетнамом о передаче осужденных лиц.

Еще прорабатываются вопросы подписания меморандума о взаимопонимании по вопросам правовой помощи по уголовным делам между правительствами Казахстана и Швейцарии.

"В целом проводимая работа координируется с концепцией внешней политики страны и реализуется в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Республики Казахстан. С целью облегчения восприятия информации о подписанных международных договорах создана специальная электронная карта, которая поможет пользователям получать полную информацию о взаимодействии генеральной прокуратуры с зарубежными коллегами и партнерами в уголовно-правовой сфере", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Карта стран. Скриншот с сайта : gov.kz/prokuror

Отметим, что летом прошлого года между Казахстаном и Кипром были заключены договоры о выдаче разыскиваемых лиц и о правовой помощи по уголовным делам. Указы о подписании данных договоров были одобрены президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Оба указа вступили в силу 20 июля 2022 года.

Карта стран. Скриншот с сайта : gov.kz/prokuror

Сообщалось, что Кипр и Казахстан обязуются выдавать любое лицо, находящееся на территории одного государства, которое разыскивается компетентными органами другого для осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

Карта стран. Скриншот с сайта : gov.kz/prokuror

Карта стран. Скриншот с сайта : gov.kz/prokuror

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021529-esche-ryad-stran-budet-peredavat-osuzhdennyh-kazahstantsev-na-rodinu/