Пенсионерку из Астаны напугали арестом дочери и выманили у нее 3 тыс. долларов

Бабушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пожилой астанчанке позвонили из "полиции" и выманили три тысячи долларов за освобождение якобы арестованной дочери, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, около полуночи на домашний телефон 82-летней астанчанке позвонила женщина и, плача, сказала ей: "Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, мне нужны деньги".

"Затем трубку взяла "адвокат дочери" и попросила продиктовать номер мобильного телефона. После звонок поступил на WhatsApp, где мнимая защитница сообщила, что необходимо собрать и передать деньги, в противном случае ее дочери грозит уголовная ответственность", – говорится в публикации.

В страхе и не разобравшись в ситуации, бабушка начала собирать требуемые три тысячи долларов (примерно 1,3 млн тенге), а затем отдала их молодому человеку, который приехал за ними, представившись водителем, рассказали в полиции.

Затем астанчанка, опомнившись, позвонила внуку. Последний сообщил, что с ее дочерью все в порядке. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Вскоре полицией был установлен подозреваемый – 24-летний парень, который, как сообщается, признал вину.

"Вещественные доказательства изъяты. Также злоумышленник признался, что за услугу "курьера" ему полагалось 10% от общей суммы, но задавшись преступным умыслом, он оставил всю сумму у себя", – гласит сообщение.

Проводится досудебное расследование, рассказали в полиции, подозреваемого водворили в ИВС. Также проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Как не стать жертвой мошенников?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что часто мошенники звонят на мобильный телефон потенциальной жертвы и представляются сотрудниками банков, других финансовых организации. Также они представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Совет 1: Если к вам поступил звонок якобы от сотрудников банка, сразу прервите разговор. Помните, настоящий банковский сотрудник никогда не будет звонить вам для уточнения ваших персональных данных. В банке имеется ваше полное финансовое досье. Данная информация представляет ценность только мошенникам.

Совет 2: Если вам позвонили якобы из правоохранительных органов, то ни в коем случае не паникуйте. Спросите, в каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый, какую статью ему вменяют, когда было совершено деяние, предоставлена ли помощь адвоката и как с ним связаться. Также следует сделать самостоятельный звонок на горячую линию организации, от имени которой вам позвонили: МВД РК и районного отделения полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020774-pensionerku-iz-astany-napugali-arestom-docheri-i-vymanili-u-nee-3-tys-dollarov/