Двух россиян задержали в Астане после приземления самолета из Москвы

Самолет авиакомпании SCAT Airlines. Фото: facebook.com/scat.airlines

Сотрудники Линейного отдела полиции столичного аэропорта задержали двух нетрезвых пассажиров рейса Москва – Астана, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, представители авиакомпании "Scat" передали двух граждан РФ сотрудникам линейного отдела полиции после того, как самолет, выполнявший рейс из Москвы в Астану, приземлился в аэропорту.

"По словам заявителя, мужчины во время перелета на борту воздушного судна курили электронные сигареты и на замечания бортпроводников не реагировали", – говорится в сообщении.

Транспортные полицейские при проверке установили, что нарушителями являются граждане России 36 и 46 лет, которые находились в нетрезвом состоянии. По результатам медицинского освидетельствования у них была выявлена легкая степень алкогольного опьянения.

Отмечается, что в отношении иностранцев составлены два административных материала по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", части 1-2 статьи 441 "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна", каждому наложен штраф в размере 55 МРП (189750 тенге).

Кроме того, в ведомстве добавили, что с начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к ответственности привлечено более 21 тыс. граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – более 2 тыс., за потребление табачных изделий на борту воздушного судна – 79 лиц.

Напомним, в марте жителя Алматы, летевшего из Москвы, наказали за неподчинение требованиям экипажа и нецензурную брань на борту самолета.

В апреле в Астане более чем на 6 часов задержали рейс Air Astana – пассажир заявил, что у него с собой бомба.

Также в Алматы во время высадки 15 пассажиров отказались покидать воздушное судно, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД (полицию).

А на прошлой неделе двоих пассажиров оштрафовали в аэропорту Астаны за нецензурную брань и неповиновение полицейским.

Между тем стало известно, что в Казахстане появился черный список авиапассажиров. Как пояснили специалисты, авиакомпания имеет право включить пассажира в черный список только в том случае, если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения. Кроме того, авиакомпания может и отказаться перевозить пассажира, если он внесен в так называемый черный список.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022085-dvuh-rossiyan-zaderzhali-v-astane-posle-prizemleniya-samoleta-iz-moskvy/