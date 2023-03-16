Алматинца оштрафовали за мат на борту самолета

Борт самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителя Алматы наказали за неподчинение требованиям экипажа и нецензурную брань на борту самолета, летевшего из Москвы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полиции сообщили, что по прилету авиарейса сообщением Москва – Алматы в линейный отдел полиции обратился представитель одной из авиакомпаний с просьбой принять меры в отношении одного из пассажиров.

"По словам заявителя, мужчина во время полета вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа", – гласит сообщение.

Выяснилось, что нарушителем оказался 35-летний житель Алматы. Вдобавок, при доставлении в комнату полиции, как сообщается, он оказал неповиновение законному требованию полиции.

Согласно сообщению полиции, в отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по статье 434 "Мелкое хулиганство", статье 566 "Нарушение правил поведения на воздушном судне", статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа". Его оштрафовали на 3 МРП, что составляет более 10 тысяч тенге.

Отмечается, что материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в Специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.

Увеличение штрафа за маты в общественном месте

С 6 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.

Так, наказание за нецензурную брань и мелкое хулиганство в стране изменилось. Если раньше за эти правонарушения налагался штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

Ранее в МВД поясняли, что за мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан. Также там сообщили, что к адмответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

При этом в ведомстве отметили, что по каждому случаю полицейские будут собирать доказательства – заявление граждан, показание свидетелей, видео или аудиофиксация самого правонарушения или даже заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Мнения казахстанцев по увеличению штрафа за маты разделились. Один из адвокатов предположил, что этим будут пользоваться доносчики и полицейские, основной целью которых является собрать как можно больше денег за время дежурства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013214-almatintsa-oshtrafovali-za-mat-na-bortu-samoleta/