Мешали подготовиться к полету: 15 пассажиров отказались выходить из самолета в Алматы

Борт самолета. Иллюстративное фото: piqsels.com

Вынужденную посадку в Алматы накануне совершил самолет, летевший из Актау в Шымкент. 15 человек отказались покинуть борт - информацию прокомментировали в официальном Telegram-канале Flyarystan.

6 апреля в 15:30 рейсу KC7578 Актау-Шымкент пришлось совершить посадку в южной столице по причине ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента.

Вылет в аэропорт назначения был перенесен на вечер, на 21:30.

"По прилету в Алматы во время высадки пассажиров 15 деструктивных пассажиров отказались покидать воздушное судно, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД (полицию - прим. ред.)", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В 21:30 компания сообщила о том, что аэропорт Шымкента готов принимать рейсы. Однако, чтобы вылететь из Алматы, необходимо провести соответствующую подготовку воздушного судна, но данные процедуры в связи с отказом пассажиров покинуть борт специалисты произвести не могли.

В 22:51 представители компании сообщили, что проблемы с пассажирами устранены, борт начал подготовку к вылету.

Спустя 18 минут рейс KC7578 продолжил путь до пункта назначения.

В компании добавили, что пассажирам данного рейса предоставили горячее питание и прохладительные напитки.

Права и обязанности авиапассажиров в Казахстане

Согласно Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" пассажир имеет право:

приобрести билет по любому авиамаршруту, открытому для пассажирских перевозок;

получить место согласно приобретенному билету;

провозить с собой бесплатно ручную кладь и багаж в пределах установленных норм;

на услуги, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна;

на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно имеют право провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.

При этом пассажир обязан:

соблюдать Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и не допускать действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;

не создавать препятствий при выполнении авиационным персоналом своих служебных обязанностей;

нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также отметим, что Комитет гражданской авиации МИИР РК провел работу для усиления норм, касающихся защиты прав пассажиров.

В марте были внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте - теперь ответственность авиакомпании перед пассажиром усиливается в случае любой задержки рейса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015860-meshali-podgotovitsya-k-poletu-15-passazhirov-otkazalis-vyhodit-iz-samoleta-v-almaty/