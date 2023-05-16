Вели себя неадекватно и ругались матом: пассажиров оштрафовали в аэропорту Астаны

Аэропорт Астаны. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Двоих пассажиров оштрафовали в аэропорту Астаны за нецензурную брань и неповиновение полицейским. Об этом сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что в линейный отдел полиции в аэропорту Астаны обратился представитель авиакомпании FlyArystan с просьбой принять меры в отношении одного из пассажиров авиарейса "Астана – Алматы".

"По его словам, во время регистрации мужчина вел себя неадекватно и выражался нецензурно. При проверке транспортными полицейскими установлен 36-летний алматинец, который оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции", – рассказали стражи порядка.

В отношении мужчины было составлено сразу три административных материала:

по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство";

по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения";

по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа".

Его оштрафовали на 5 МРП (17 250 тыс. тенге) по статье 440 КоАП РК.

"Материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения", – добавили полицейские.

При этом аналогичные административные правонарушения совершил и пассажир авиарейса "Астана – Кызылорда" авиакомпании FlyArystan. Так, по данным полиции, 40-летний житель столицы, находясь в нетрезвом состоянии, опоздал на регистрацию вылета. Он выражался матом в адрес работников авиакомпании и не выполнил законное требование сотрудников полиции.

В отношении данного гражданина также были составлены административные материалы по указанным выше статьям.

Добавим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При этом, по статье 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП.

Кроме того, согласно статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020834-passazhirov-oshtrafovali-za-rugan-matom-v-aeroportu-v-astane/