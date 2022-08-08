Новый аттракцион для любителей экстрима вызвал споры среди астанчан

Кадр из сюжета: телеканал "Хабар 24"

Новое экстремальное развлечение появилось в одном из парков столицы. Хотя пока аттракцион не пользуется особым спросом, в соцсетях вокруг него разгорелись жаркие споры.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", теперь астанчане могут скатиться по канатной дороге с высоты пятиэтажного дома. Стоит подобное удовольствие всего 2 тысячи тенге.

При этом мнения пользователей соцсетей относительно аттракциона разделились.

"Отзывы не совсем хорошие. С креплением проблемы вроде", "Кажется, в Караганде это плохо закончилось", "Неужели никому не был уроком случай в Караганде", – пишут комментаторы в одном из городских пабликов.

Напомним, лишь на прошлой неделе в Караганде вынесли приговор инструктору, который не проверил оборудование и по вине которого погибла 33-летняя мама двоих детей. Мужчину отправили в колонию на 4 года.

Владелец столичного же аттракциона заявляет: здесь все безопасно и проверено на собственном опыте.

"Ремни безопасности покупаются за рубежом, все очень хорошего качества. Всем этим, естественно, нужно уметь пользоваться, есть также шлемы и каски. Все это проверятся, весь процесс катания контролируют взрослые мужчины", – сообщил владелец аттракциона Марат Тулегенов.

При этом никаких письменных гарантий того, что оборудование сработает четко и без сбоев, никто, естественно, дать не может. Это значит, что в случае трагедии привлечь к ответственности кого-либо, кроме владельца, будет сложно.

При этом для того, чтобы работать в людном месте, достаточно лицензии от частной компании.

"Все экспертизы у меня на руках, заключения от компетентных организаций, лицензионных организаций, которые могут выдавать экспертизу и проверку оценки технической безопасности. У них гослицензии есть, у организаций, которые проверяют у нас аттракционы", – объяснила администратор Нурия Садвакасова.

Проверяющие – частная компания. Это, по сути, посредник между Министерством по чрезвычайным ситуациям и парком. Подобных фирм, оформляющих лицензию, несколько. И, по мнению, юристов, некоторые работают, мягко говоря, недобросовестно.

"Они могут все поменять, показуху сделать перед экспертной организацией, а потом могут это все не соблюдать, и все может сломаться и всё могут поменять. И тогда ответственность уже не на экспертной организации, она на свой момент проверила, все было нормально", – рассказывает юрист Сергей Уткин.

В МЧС разводят руками: проверять подобные аттракционы напрямую они не имеют права – в стране действует мораторий на проверку бизнеса.

В акимате города также отстранились – в их компетенции лишь разъяснительная работа с предпринимателями.

Другими словами, перед тем как рискнуть, надо четко понимать, что никто, кроме вас, нести ответственность за вашу жизнь и здоровье в случае чего не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982144-novyy-attraktsion-dlya-lyubiteley-ekstrima-vyzval-spory-sredi-astanchan/