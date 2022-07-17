Аттракцион с детьми сорвался в Атырау: есть пострадавший (видео)

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В Атырау накануне, 16 июля, случилось ЧП на детском аттракционе - у карусели во время работы оторвалось крепление сидений, передает корреспондент NUR.KZ.

О произошедшем рассказали пользователи соцсетей. Соответствующий видеоролик опубликовал Instagram-паблик atyrauoil.official.

Авторы видео показали карусели, на которых и сорвались крепления.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло вчера, 16 июля, примерно в 22:30 - во время работы детского аттракциона оторвалось крепление сидений.

"Была вызвана скорая помощь. Серьезных травм нет. Проводится расследование по статье 141 Уголовного кодекса РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении полиции.

МИА "Казинформ" уточняет, что аттракцион, на который уселись дети, остановился, несколько ребят упали вниз. Машиной скорой помощи детей отправили в областную детскую больницу, где им оказали первую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978862-attraktsion-s-detmi-sorvalsya-v-atyrau-est-postradavshiy-video/