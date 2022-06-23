"У нас карусель загорелась, так и живем": ЧП на аттракционе с людьми сняли на видео в Актобе

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/qumash_kz

В соцсетях распространяется видео с загоревшимся аттракционом в Актобе, на котором катаются люди. Очевидцы ЧП рассказали подробности, также инцидент прокомментировали в акимате.

"У нас каруселька загорелась, так и живем. Ладно, что ж такого, бывает. Подустала немножко "Ромашечка", - комментирует происходящее автор видео.

Как сообщает Первый канал "Евразия", карусель загорелась в парке отдыха. Произошло это сразу после того, как администратор запустил аттракцион. К счастью, его удалось сразу остановить. Никто не пострадал.

"Мы вообще были готовы на землю спрыгнуть, но висели над землей, решили подождать. Очень обидно, что такое произошло, для многих карусель эта - часть детства, так как она давняя, но мы надеемся, что администрация города, акимат заметят и сделают хоть какую-нибудь реставрацию! " - поделилась жительница Актобе Кристина.

В акимате телеканалу сообщили, что судятся с владельцем парка не один год. Эта земля по закону принадлежит государству, но предприниматель даже не пускает чиновников на территорию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975357-u-nas-karusel-zagorelas-tak-i-zhivem-chp-na-attraktsione-s-lyudmi-snyali-na-video-v-aktobe/