Кражи, угоны, похищение оружия: 25 человек осудили по делу о январских событиях в Алматы

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Двадцать пять человек осудили в Алматы по делу о январских событиях. Им вменяли сразу несколько уголовных статей, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, на официальной странице Алматинского городского суда сообщается, что 25 подсудимых в разных частях Алматы участвовали в массовых беспорядках, совершили кражи в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилые, служебные и производственные помещения.

Также они угоняли транспортные средства, причинив крупный ущерб. Кроме того, подсудимые незаконно проникли на территорию опасного производственного объекта, а также на другие объекты, охраняемые спецорганами.

"Также установлено, что они по предварительному сговору похитили огнестрельное оружие и боеприпасы. В ходе массовых беспорядков в местности, где объявлено чрезвычайное положение, группой лиц по предварительному сговору причинили вред здоровью представителей власти с повреждением и уничтожением их имущества", - рассказали в суде.

Судья Бостандыкского районного суда №2 учел такие обстоятельства, как полное и частичное признание вины подсудимых, отсутствие судимости, личность, молодой возраст и их поведение до и после совершения правонарушения.

Также учитывалось наличие несовершеннолетних детей, характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, и то, что уголовное правонарушение было совершено в условиях чрезвычайного положения.

В результате суд приговорил 20 подсудимых к условному наказанию на срок от 9 месяцев до 1,9 года с применением амнистии.

Четыре человека освобождены от наказания по амнистии. В отношении еще одного человека уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Напомним, ранее в Алматы вынесли приговор участникам массовых беспорядков, которые напали на резиденцию президента и акимат, а позже были застрелены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021297-krazhi-ugony-pohischenie-oruzhiya-25-chelovek-osudili-po-delu-o-yanvarskih-sobytiyah-v-almaty/