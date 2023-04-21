Чиновников оправдали в Атырау по делу о хищении 470 млн тенге

Строительство. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Атырау оправданы трое сотрудников управления строительства региона, подрядчик и его родственник, два инженера по технадзору и руководитель технадзорной компании по делу о хищении более 470 млн тенге, передает официальный сайт областного суда.

Уголовное дело рассматривалось в суде №2 Атырау по п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в группе лиц по предварительному, в особо крупном размере), ч.5 ст.28-п.2 ч.4 ст.189 УК (Пособничество в совершении хищения) и ч.3 ст.28, ч.1 ст.216, ч.3 ст.28, п.1 ч.2 ст.216 УК (Выписка счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившая крупный ущерб государству, совершенная неоднократно).

Подрядчика обвиняли в том, что он через своего родственника вступил в преступный сговор с заместителями Управления строительства Атырауской области и руководителем отдела строительства.

В результате чего были похищены бюджетные средства, выделенные на строительство трех спортивных залов, школы на 300 мест в селе Дамба, двух семейно-врачебных амбулаторий в микрорайонах Кокарна и Черное депо в Атырау.

Сделали это они якобы путем составления и подписания актов выполненных работ, не соответствующих действительности.

А, как следует из обвинения, два инженера по технадзору и директор ТОО пособничали им в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. В итоге было похищено более 470 млн тенге.

Кроме того, руководитель технадзорной компании подозревался в неоднократной выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинив государству крупный ущерб.

"В суде установлено, что 4 объекта, на строительство которых выделены бюджетные средства, на момент возбуждения уголовного дела не были завершены, все договоры по проведению государственных закупок, строительства, сделки с подрядной организацией не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными, преступный сговор между подсудимыми не был установлен как в ходе досудебного расследования, так и в суде, установлены множество объективных причин, препятствовавших завершению строительства в срок", - отметили в Атырауском областном суде.

К ним суд отнес несвоевременное выделение средств, пандемию, отсутствие рабочей силы, удорожание строительных материалов, выполнение дополнительных работ подрядчиком, которые не были предусмотрены ПСД.

Кроме того, судом установлены существенные нарушения норм УПК при проведении следственных действий со стороны сотрудников ДЭР.

В итоге все восемь подсудимых были оправданы. За ними признано право на возмещение вреда за незаконное уголовное преследование.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2022 года сообщалось, что сотрудники ДЭР по Атырауской области задержали заместителя руководителя областного управления здравоохранения Нуркуата Нудина, который до этого работал заместителем главы управления строительства региона. В ДЭР подчеркнули, что его задержание не было связано с медицинским ведомством.

Позже в АФМ рассказали, что в Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства и руководителя ТОО "Техника-Рем строй". Их обвиняли в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школы, двух семейных врачебных амбулаторий, физкультурно-оздоровительного комплекса).

В отношении главы компании избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также был задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области (на тот момент - заместитель руководителя управления здравоохранения).

В июле 2022 года стало известно, что предполагаемая сумма хищений составила 467 млн тенге. Руководитель ТОО "Техника-Рем строй" по-прежнему содержался под стражей. Был наложен арест на имущество товарищества на сумму 79 млн тенге.

А бывшего заместителя главы управления строительства Атырауской области и одного заказчика поместили под домашний арест. В АФМ заявили о завершении расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017673-chinovnikov-opravdali-v-atyrau-po-delu-o-hischenii-470-mln-tenge/