Задержан замглавы упрздрава Атырауской области

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Сотрудники ДЭР по Атырауской области задержали заместителя руководителя областного управления здравоохранения Нуркуата Нудина, передает МИА "Казинформ".

Данный факт подтвердили в пресс-службе ведомства.

Нуркуат Нудин работал в областном управлении здравоохранения с 1 апреля минувшего года. В структуре ведомства он курировал финансы.

Тем не менее, в пресс-службе регионального ДЭР подчеркнули, что задержание Нудина не связано с медицинским ведомством.

Отмечается, что ранее он работал заместителем руководителя областного управления строительства. Агентству сообщили, что подозреваемому инкриминируется статья УК РК, предусматривающая наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955762-zaderzhan-zamglavy-uprzdrava-atyrauskoy-oblasti/