АФМ сообщило о завершении расследования дела о хищении 467 млн тенге в Атырауской области

Кадр из видео: АФМ РК

Окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что деньги выделялись на строительство социальных объектов, среди которых школа, две семейные врачебные амбулатории и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Установленный размер хищений составил 467 млн тенге.

В отношении руководителя ТОО "Техника-Рем строй" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наложен арест на имущество товарищества на сумму 79 млн тенге.

Бывший заместитель главы управления строительства Атырауской области и один заказчик помещены под домашний арест.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что в Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977910-afm-soobschilo-o-zavershenii-rassledovaniya-dela-o-hischenii-467-mln-tenge-v-atyrauskoy-oblasti/