Появились подробности задержания замглавы управления здравоохранения в Атырау

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Стали известны подробности задержания заместителя руководителя управления здравоохранения Атырауской области. Информация по данному делу опубликована в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, сейчас в Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства региона и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школы, 2 семейных врачебных амбулаторий, физкультурно-оздоровительного комплекса).

В отношении главы компании избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП Атырау бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области)", - сообщили в АФМ РК.

Расследование продолжается. Иную информацию в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее стало известно, что задержан замглавы управления здравоохранения Атырауской области Нуркуат Нудин. В региональном ДЭР подчеркивали, что расследование не связано с медицинским ведомством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956359-poyavilis-podrobnosti-zaderzhaniya-zamglavy-upravleniya-zdravoohraneniya-v-atyrau/