Обыски в Улытауской области: начальницу задержали из-за попытки уничтожения улик
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В Улытауской области руководителя социального учреждения подозревают в хищении денежных средств у постояльцев - инвалидов и пенсионеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что были изобличены незаконные действия группы лиц в составе руководителя и работников учреждения.
В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 млн тенге.
"В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам, другие предметы и документы, изобличающие преступную деятельность вышеуказанных лиц", - сообщили в АФМ.
В ведомстве добавили, что в связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель учреждения задержана и водворена в изолятор временного содержания.
Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.
Напомним, ранее стало известно, что в Карагандинской области был пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находилось 90 подопечных, из которых 30 - инвалиды и 60 - пенсионеры.
Отмечалось, что на протяжении 5 лет сотрудники учреждения при соучастии филиала "Казпочты" присваивали себе пособия и пенсии. Директора дома престарелых арестовали, а затем приговорили к штрафу в размере 2 млн тенге.
Наказание за мошенничество в Казахстане
Согласно ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016746-obyski-v-ulytauskoy-oblasti-nachalnitsu-zaderzhali-iz-za-popytki-unichtozheniya-ulik/