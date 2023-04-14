Обыски в Улытауской области: начальницу задержали из-за попытки уничтожения улик

Задержание. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Улытауской области руководителя социального учреждения подозревают в хищении денежных средств у постояльцев - инвалидов и пенсионеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что были изобличены незаконные действия группы лиц в составе руководителя и работников учреждения.

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 млн тенге.

"В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам, другие предметы и документы, изобличающие преступную деятельность вышеуказанных лиц", - сообщили в АФМ.

В ведомстве добавили, что в связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель учреждения задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что в Карагандинской области был пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находилось 90 подопечных, из которых 30 - инвалиды и 60 - пенсионеры.

Отмечалось, что на протяжении 5 лет сотрудники учреждения при соучастии филиала "Казпочты" присваивали себе пособия и пенсии. Директора дома престарелых арестовали, а затем приговорили к штрафу в размере 2 млн тенге.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016746-obyski-v-ulytauskoy-oblasti-nachalnitsu-zaderzhali-iz-za-popytki-unichtozheniya-ulik/