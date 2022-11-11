Директора дома престарелых осудили за хищение пенсий и пособий в Карагандинской области

Деньги. Кадр из видео: АФМ РК

Вынесен приговор директору дома престарелых города Абай Карагандинской области. Его обвиняли в хищении пенсий и пособий постояльцев учреждения. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что директор дома престарелых Сыздыкан за хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев приговорен к штрафу в размере 2 млн тенге. Ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Кроме того, в АФМ сообщили, что вынесен приговор двум специалистам КГУ по социальной работе Евстафьевой и Лимаревой, а также работнику Абайского отделения "Казпочты" Брушневской за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженным с использованием служебного положения.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду в течение всего этого срока.

Напомним, ранее стало известно, что в Карагандинской области был пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 - инвалиды и 60 - пенсионеры.

Отмечалось, что на протяжении 5 лет сотрудники учреждения при соучастии филиала "Казпочты" присваивали себе пособия и пенсии. Директора дома престарелых арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996724-direktora-doma-prestarelyh-osudili-za-hischenie-pensiy-i-posobiy-v-karagandinskoy-oblasti/