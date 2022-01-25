Преступную схему хищений пенсий и пособий выявили в Карагандинской области (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Карагандинской области выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 - инвалиды и 60 - пенсионеры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

"На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала "Казпочты" присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов", - пояснили в ведомстве.

18 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир в Абае злоумышленников уличили с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.

Эти деньги предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.190 ч.3 п.3 УК (Мошенничество). Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952874-prestupnuyu-shemu-hischeniy-pensiy-i-posobiy-vyyavili-v-karagandinskoy-oblasti-video/