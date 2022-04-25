Хищения пенсий и пособий: руководителя дома престарелых арестовали в Карагандинской области

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В Карагандинской области расследуется уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых. Задержаны руководитель учреждения и социальный работник. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 - инвалиды и 60 - пенсионеры.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.3 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество), задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник", - сообщили в АФМ.

В отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карагандинской области выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых.

18 января текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир в Абае злоумышленников уличили с поличным при распределении между собой 1,3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966590-hischeniya-pensiy-i-posobiy-rukovoditelya-doma-prestarelyh-arestovali-v-karagandinskoy-oblasti/