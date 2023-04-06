Экс-вице-министр Анатолий Шкарупа взыскал с Минфина 10 млн тенге

Анатолий Шкарупа. Фото: акимата Карагандинской области

Есильский районный суд Астаны частично удовлетворил иск экс-вице-министра Анатолия Шкарупы к Министерству финансов РК, сообщается на официальном сайте судов столицы.

Сообщается, что Есильским районным судом города Астаны было рассмотрено гражданское дело по иску Шкарупы А. В. к Министерству финансов о взыскании компенсации морального вреда.

"Иск мотивирован тем, что истец приговором суда признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений. Этим же приговором за оправданным истцом признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс", – говорится в сообщении суда.

Судом, как сообщается, было установлено, что истец в 2018 году был задержан следственно-оперативной группой Генпрокуратуры РК и водворен в следственный изолятор по санкционированной следственным судом заочной мере пресечения в виде "содержания под стражей".

"Приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды от 26 января 2021 года Шкарупа А. В. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 частью 4 статьи 189 УК и оправдан ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения", – гласит сообщение.

При этом в апреле 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

"В судебном заседании достоверно установлено, что в порядке главы 4 УПК за истцом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", – сказано в публикации.

Сообщается, что суд удовлетворил иск частично.

"Взыскана с Министерства финансов РК компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге.

Вывод суда обоснован тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением в изоляции от общества путем применения меры пресечения в виде "содержание под стражей" истцу причинены моральные и нравственные страдания", – говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

Дело Анатолия Шкарупы

В ноябре 2018 года в Генпрокуратуре Казахстана заявили о возможной причастности Анатолия Шкарупы к нарушению закона.

"Серьезные претензии со стороны закона имеются к недавно назначенному вице-министру энергетики Шкарупе, бывшему акиму Сарани Карагандинской области.

Он причастен к хищению 215 млн тенге, выделенных в 2015 году на установку приборов учета тепла в Сарани, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены", – заявил занимавший на тот момент пост генпрокурора Кайрат Кожамжаров.

Позже стало известно, что Шкарупу задержали. В суде сообщили, что бывший вице-министр энергетики пробудет под стражей до 16 января 2019 года.

Также были арестованы еще двое чиновников – экс-председатель правления компании "Фонд развития ЖКХ" Кайсар Байдалы и директор компании ENERCO Ерлан Набиев. Всех троих обвиняли в присвоении и растрате бюджетных средств, предназначенных на установку приборов учета тепла в Сарани. Изначально речь шла о 215 миллионах тенге.

В декабре 2019 года стало известно, что Шкарупа написал письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В январе 2021 года прокурор запросил для Шкарупы 10 лет тюрьмы. Позже стало известно, что ему вынесли оправдательный приговор.

В апреле 2021 года апелляционная коллегия после оправдательного приговора снова рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего вице-министра энергетики Шкарупы.

"Карагандинский областной суд оставил без изменения оправдательный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении Анатолия Шкарупы, Кайсара Байдалы и Ерлана Набиева.

Органами досудебного расследования они обвинялись в присвоении и растрате 104 миллионов 427 тысяч тенге, выделенных Фондом развития жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году на установку в городе Сарани приборов учета тепла. Всего фондом было выделено 215 миллионов тенге", – сообщили тогда в пресс-службе суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015688-eks-vitse-ministr-anatoliy-shkarupa-vzyskal-s-minfina-10-mln-tenge/