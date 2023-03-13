Экс-чиновнику из Астаны выписали многомиллионный штраф за взятку в 310 тыс. тенге

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане сегодня, 13 марта, вынесли приговор бывшему руководителю столичного управления занятости и соцзащиты. Его признали виновным в коррупции, сообщает .

Как установило следствие, чиновник Б. получил от гражданина Г. взятку в размере 310 тысяч тенге за заключение договоров на обучение безработных лиц, а также производство оплаты по ним. В итоге они оба оказались на скамье подсудимых.

"Уголовное дело рассмотрено в порядке согласительного производства в связи с заключением подсудимыми и прокурором процессуального соглашения о признании вины.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами установлены чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие у каждого из подсудимых на иждивении малолетних детей", – говорится в сообщении суда.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Как отмечается в сообщении суда, санкция части 2 статьи 366 УК РК предусматривает штраф в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Санкция части 2 статьи 367 УК РК предусматривает штраф в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По делам, в которых выполнены все условия процессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания не может превышать 1/2 максимального срока или размера.

В итоге чиновника признали виновным в получении взятки. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, то есть в 9,3 млн тенге.

Взяткодателя также осудили за коррупционное преступление. Он заплатит штраф, в 20 раз превышающий сумму взятки, то есть в 6,2 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Куда уходят деньги, изъятые у коррупционеров

В своем сентябрьском послании народу страны президент Казахстана заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых школ.

Осенью прошлого года стало известно, что при Минфине открыт специальный счет, на который будут поступать деньги, изъятые у коррупционеров. К ноябрю 2022 года на спецсчет поступило порядка 50 млрд тенге.

Тогда же премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что эти деньги будут направлены на строительство школ и пристроек к школам. В первую очередь средства будут выделены регионам, где есть дефицит ученических мест, школы с трехсменным обучением или школы в аварийном состоянии.

Позже стало известно, что в Актюбинской области должностные лица, виновные в совершении коррупционных преступлений, возместили ущерб на сумму 197 млн тенге. На эти деньги в регионе собирались достроить школу.

А в начале марта глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщал, что на спецсчете уже собралось 120 млрд тенге, конфискованных у коррупционеров. По словам министра, Минфин ожидает заявки от Минпросвещения по школам, нуждающимся в ремонте, и регионам, нуждающимся в строительстве новых школ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012650-eks-chinovniku-iz-astany-vypisali-mnogomillionnyy-shtraf-za-vzyatku-v-310-tys-tenge/