Подозреваемого в контрабанде золота на 4 млрд тенге экстрадировали в Казахстан

Золото. Иллюстративное фото: pexels.com

Предполагаемого организатора транснациональной преступной группы экстрадировали в Казахстан из Кыргызстана. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте Главной транспортной прокуратуры.

Следственный департамент КНБ при координации Главной транспортной прокуратуры завершил досудебное расследование в отношении нерезидента Т.

По данным правоохранителей, он подозревается в создании транснациональной преступной группы, а также в организации незаконного экспорта золотых изделий на сумму более 4 млрд тенге.

"Данное лицо долгое время скрывалось от следствия. По результатам совместных мероприятий по международному розыску Red Notice (Красное уведомление) последний был задержан на территории Кыргызской Республики", – подчеркнули представители прокуратуры.

Сообщается, что его экстрадиция проводилась силами органов нацбезопасности, полиции и прокуратуры.

"Следует отметить, что многие фигуранты данного дела уже осуждены к различным видам наказания. На сегодня поиск еще двоих подозреваемых лиц продолжается", – добавили в ведомстве.

Отметим, в апреле прошлого года стало известно, что в Астану из Стамбула пытались незаконно ввезти золото более чем на миллиард тенге.

Также в октябре сообщалось о попытке провоза ювелирных изделий на 500 млн тенге контрабандой в Казахстан. В декабре подсудимому по данному делу был вынесен обвинительный приговор – его осудили на 1,5 года ограничения свободы.

Добавим, что в статье 234 Уголовного кодекса РК установлено наказание за экономическую контрабанду.

Таковой является перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения.

В части 1 данной статьи указано, что экономическая контрабанда наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, если то же деяние совершено:

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

в особо крупном размере (стоимость перемещенных товаров, превышающая 20 тыс. МРП – то есть более 69 млн тенге);

группой лиц по предварительному сговору, –

оно наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом, или же преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011933-podozrevaemogo-v-kontrabande-zolota-na-4-mlrd-tenge-ekstradirovali-v-kazahstan/