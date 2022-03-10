АФМ: Финансовая пирамида работала под видом кооператива GАР в Костанае (видео)
Финансовую пирамиду под видом производственного кооператива "GАР" выявили в Костанае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, кооперативом была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег граждан в сумме от 30 000 до 480 000 тенге.
"Путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других", - отметили в АФМ.
Сотрудники регионального департамента обнаружили в офисе организации рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
Сейчас по данному факту проводится расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959975-afm-finansovaya-piramida-rabotala-pod-vidom-kooperativa-gar-v-kostanae-video/