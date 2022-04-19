Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Третье представительство финансовой пирамиды GAP выявили в Казахстане. На этот раз - в Актобе. По данному факту начато досудебное расследование. Об этом сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Досудебное расследование проводится по ст.217 ч.1 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой".

"Организаторы предлагали гражданам купить жилье или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду", - отметили в АФМ РК.

В ведомстве добавили, что сейчас проводятся следственные мероприятия.

Пострадавших призвали обращаться по телефону доверия: 8 (7172) 708-478 или писать на официальные страницы в социальных сетях.

Напомним, ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды GAP в Костанае и Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965693-trete-predstavitelstvo-finansovoy-piramidy-gap-vyyavili-v-kazahstane/