АФМ: Выявлена очередная финпирамида под видом кооператива GAP (видео)
Выявлена очередная финансовая пирамида под видом производственного кооператива "GAP". На этот раз ее обнаружили в Шымкенте, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или машины.
В отношении организатора финансовой пирамиды судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В АФМ напомнили, что за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК и грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Казахстанцев попросили не вкладывать деньги в сомнительные организации.
Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что выявили в Костанае финансовую пирамиду, которая тоже работала под видом производственного кооператива "GАР".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961883-afm-vyyavlena-ocherednaya-finpiramida-pod-vidom-kooperativa-gap-video/