Актюбинец при легализации узнал, что больше года ездил на угнанном в России авто

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

С 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей. И уже за несколько дней в спецЦОНах успели выявить первые машины с криминальной историей. Так, в Актюбинской области обнаружили иномарку, которая в России числится в угоне, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты предупреждали, что легализация вскроет прошлое иностранных авто. И если до этого на таких машинах можно было свободно ездить по стране, то сейчас их стали выявлять. Правоохранители не исключают, что владельцы автомобилей могли даже не знать, что транспорт замешан в криминале.

Но что с такими машинами будет дальше, как отмечает телеканал, пока не известно.

"Ехал вчера в Кандыагаш, меня полиция остановила и забрала автомобиль на штрафстоянку. Говорят: "Машина похищена, в угоне". А я ведь больше года на ней езжу. Покупал за 4 миллиона тенге. Выплачивал все это время штрафы. Прежний продавец тоже на ней спокойно ездил, даже в Астану", – рассказал житель Актобе Азат Нагиманов.

По предварительным данным МВД, только за три дня больше 13 тысяч человек в стране получило одобрение на легализацию своих авто. Порядка 900 из них получили казахстанские номера. Однако есть и те, кому сразу приходит отказ.

"Отказывают многим. Почему – потому что они заявку подают через eGov портал. Это в eGov сразу отказывают. Разные случаи. Некоторые услугополучатели бывают… до 1 сентября ввоз, а они после заехали. Либо таможенную очистку не прошли. Либо какие-то ограничения выходят в других государствах", – пояснил исполняющий обязанности руководителя специализированного ЦОНа города Актобе Самат Толеуов.

Источник: КТК

Напомним, что легализация иностранных автомобилей в Казахстане продлится до 1 июля текущего года.

Правила легализации:

автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете;

должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Мы также рассказывали о том, что нужно еще сделать, чтобы легализовать иностранное авто в Казахстане.

Ранее полицейские Туркестанской области рассказали о мошенниках, предлагающих казахстанцам легализовать их автомобили за немалую сумму денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006815-aktyubinets-v-hode-legalizatsii-uznal-chto-bolshe-goda-ezdil-na-ugnannom-v-rossii-avto/