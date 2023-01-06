Дикий Арман пробудет под арестом до 7 марта

Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, более известному как Дикий Арман, снова продлили срок ареста. Теперь он пробудет под стражей до 7 марта 2023 года. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 29 декабря 2022 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на два месяца, до 7 марта 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, о задержании Дикого Армана стало известно 7 января. 11 января его арестовали. По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Джумагельдиев (настоящая фамилия Дикого Армана - прим.ред.) проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках – статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

Вчера генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в мажилисе озвучил новые подробности январских событий. Он рассказал, как координировались действия Дикого Армана в Алматы и кто ему помогал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004379-dikiy-arman-probudet-pod-arestom-do-7-marta/