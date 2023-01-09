Дело о рейдерстве в Алматы: АФМ назначило вознаграждение за информацию о подозреваемых

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Агентство по финансовому мониторингу объявило вознаграждение за информацию о местонахождении разыскиваемых по делу о рейдерстве в Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

6 членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске, заявили в ведомстве.

Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. АФМ опубликовало фотографии подозреваемых.

Подозреваемые. Фото: t.me/afm_rk

"Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ: 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56", - говорится в сообщении агентства.

За предоставление информации казахстанцам пообещали вознаграждение.

Напомним, в июле текущего года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая, предположительно, могла шантажировать известных казахстанских предпринимателей.

Позже стало известно, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге.

Вскоре Агентством по финансовому мониторингу обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах ряда компаний. Еще несколько человек объявили в розыск.

В декабре сотрудники ведомства рассказали об имуществе, которым владели фигуранты данного дела. Были обнаружены роскошные автомобили, земельные участки, доли в крупном бизнесе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004607-delo-o-reyderstve-v-almaty-afm-obyavilo-o-voznagrazhdenii-za-pomosch-v-rozyske-podozrevaemyh/