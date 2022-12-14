Школу в Темиртау оцепили после звонка с угрозами о минировании
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Полицейские Темиртау получили сообщение о том, что одну из школ города якобы заминировали. Однако в ходе осмотра взрывного устройства не нашли, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
14 декабря около 13:00 в Управление по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Карагандинской области позвонил неизвестный, который, как сообщается, пригрозил взорвать одну из школ в городе. Отмечается, что голос, предположительно, принадлежал ребенку.
На место сразу были направлены саперы и все экстренные службы. Полицейские эвакуировали из здания 500 человек - преподавателей и учащихся. Территорию учебного заведения оцепили.
Но в ходе осмотра специалисты взрывное устройство не обнаружили.
Вскоре сотрудниками отдела по противодействию экстремизма УП города Темиртау был установлен звонивший с угрозами о взрыве. Им, как сообщается, оказался 12-летний учащийся этой школы. Ребенок рассказал, что хотел пойти домой и поэтому сообщил о минировании школы.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Согласно данной статье, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:
- штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) (15,3 млн тенге);
- либо исправительными работами в том же размере;
- либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
- либо лишением свободы на тот же срок.
В МВД ранее напомнили, что уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. А если ребенок не достиг этого возраста, к административной ответственности с наложением штрафа за непринятие мер по воспитанию привлекаются его родители.
Кроме того, на основании судебного решения ущерб, причиненный таким сообщением, тоже подлежит возмещению.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001606-shkolu-v-temirtau-otsepili-posle-zvonka-s-ugrozami-o-minirovanii/