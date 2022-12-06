13-летнего подростка заподозрили в "минировании" одного из колледжей Талгара

Полицейские ищут взрывное устройство. Фото: polisia.kz

Полицейским поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в одном из колледжей города Талгара. Информация не подтвердилась. Предположительно о лже-минировании сообщил 13-летний подросток, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным МВД, 30 ноября в дежурную часть Управления полиции Талгарского района поступила информация об акте терроризма в одном из колледжей города Талгара Алматинской области.

"На место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась. Данное правонарушение было зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", – сообщили в областном департаменте полиции.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных работ сотрудники УПЭ ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области установили личность подозреваемого. Им оказался 13-летний местный житель.

"В настоящее время следователями, в присутствии законных представителей и психологов, с участием несовершеннолетнего, проводятся все необходимые следственные действия", – добавили стражи порядка.

Согласно статье 273 Уголовного кодекса РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (15,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000423-13-letnego-podrostka-zapodozrili-v-minirovanii-odnogo-iz-kolledzhey-talgara/