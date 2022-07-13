В КНБ сообщили подробности задержания Нурлана Масимова

Задержание Нурлана Масимова. Фото: КНБ РК

Нурлана Масимова, который находился в розыске, задержали при попытке пересечения границы. На официальном сайте Комитета национальной безопасности раскрыли подробности задержания бывшего главы полиции Павлодарской области.

При содействии спецслужб Российской Федерации, на восточном участке казахстанско-российской границы, при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан Казахстана и России.

"Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник Департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся под вымышленными данными", - сообщили в КНБ.

По информации ведомства, в рамках имеющихся договоренностей, 13 июля Масимов был передан российской стороной сотрудникам Пограничной службы КНБ, а после необходимых фильтрационных и опросных мероприятий, препровожден по компетенции инициатору розыска - Антикоррупционной службе РК.

Напомним, ранее Антикор распространил информацию о том, что Нурлана Масимова задержали при попытке пересечения границы РК и РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978318-v-knb-soobschili-podrobnosti-zaderzhaniya-nurlana-masimova/