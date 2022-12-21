Генпрокуратура высказалась об экстрадиции Мухтара Аблязова в Казахстан

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса высказался о возможности экстрадиции Мухтара Аблязова в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что недавно французский суд отказал экс-банкиру Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища. В связи с этим поинтересовались, вернет ли Казахстан бывшего банкира на родину.

"В Казахстане возбуждено два уголовных дела в отношении экс-банкира Мухтара Аблязова. Во-первых, он причастен к хищению средств банка. Второе связано со смертью Татишева. После вынесения обвинительного приговора по двум уголовным делам наши письма с запросами были направлены в соответствующие органы по экстрадиции во Франции", - отметил заместитель генпрокурора.

По его словам, стадии рассмотрения этих дел разные.

"Вы сами упомянули, что его статус был отозван компетентными органами Франции. Я думаю, что эти и другие меры, которые мы используем, помогут.

Письма-запросы находятся под нашим контролем. Мы сделаем все возможное, чтобы их выполнить.

Конечно, эта работа над экстрадицией Мухтара Аблязова не прекращается. Я думаю, что сегодняшняя новость - это результат работы всех мировых правоохранительных органов, мы сделаем все возможное", - заверил он.

Около двух недель назад сообщалось, что беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, объявленный в розыск правоохранительными органами нескольких стран, лишен статуса политического беженца во Франции.

До этого французские СМИ уже писали, что Аблязову грозит экстрадиция из Франции. Тогда сообщалось, что решение предоставить казахстанскому олигарху убежище беспокоит французских политиков. Они опасаются, что если CNDA разрешит Аблязову остаться в стране, это ухудшит их отношения с Казахстаном.

Отметим, что в декабре 2020 года в России Аблязова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года, с 2006 по 2009, Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002412-genprokuratura-vyskazalas-ob-ekstraditsii-muhtara-ablyazova-v-kazahstan/