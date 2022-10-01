На информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева в Турции отреагировал Интерпол

Разыскиваемый Азимжан Саидбаев. Фото: Telegram-канал Рустама Абдрахманова

Национальное Центральное Бюро Интерпола Казахстана отреагировало на распространившуюся информацию о якобы задержании в Турции известного вайнера Азимжана Саидбаева, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

"Официальной информации от зарубежных коллег о задержании разыскиваемого по подозрению в организации финансовой пирамиды Азимжана Саидбаева пока не поступало", – сообщили в НЦБ Интерпола Казахстана.

Напомним, блогера и вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск в Алматы в феврале этого года. Его подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Казахстане.

Отметим, что речь идет о деле, по которому в качестве подозреваемых также проходят известный блогер Мейржан Туребаев и актер Мейирхан Шерниязов.

Азимжан Саидбаев является известным блогером, участником КВН и комедийным актером. Зрителям он известен по ролям в сериале "Побег из аула" и фильме "Гуд бай, мой бай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990609-na-informatsiyu-o-zaderzhanii-vaynera-azimzhana-saidbaeva-v-turtsii-otreagiroval-interpol/