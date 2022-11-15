"Правда выйдет наружу": Бакытгуль Хаменова сделала заявление после приговора (видео)

Бакытгуль Хаменова. Кадр из видео: youtube.com

Сегодня экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову признали виновной в получении взятки и приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако наказание было отсрочено на 3 года в связи с наличием у нее малолетних детей. Осужденную отпустили в зале суда.

После оглашения приговора Бакытгуль Хаменова побеседовала с журналистами и сделала заявление. По ее словам, сегодня был день, когда восторжествовали несправедливость и жестокое обращение.

"Я одиннадцать месяцев сидела в тюрьме и говорила правду, говорила истину, боролась. Теперь мы будем бороться вместе с моим адвокатом. Как видите, здесь много народу. Бог всегда поддержит невиновных.

Пользуясь этой возможностью, я хотела бы поблагодарить представителей СМИ, журналистов, блогеров, мою страну, мой народ, людей, которые приходят к моей маме вот уже одиннадцать месяцев и говорят теплые слова.

Правда все равно выйдет наружу. Буду бороться до конца, есть еще апелляционный суд, Верховный суд, есть международный суд", - заявила осужденная.

Между тем на официальном сайте Атырауского областного суда отмечается, что экс-замакима региона и бывший руководитель управления культуры обвинялись по п.2 ч.3 ст.366 УК РК (Получение взятки). Директор ТОО предстал перед судом по ч.2 ст.367 УК РК (Дача взятки).

Экс-чиновники получили по 7 лет лишения свободы. Однако Бакытгуль Хаменовой отсрочили исполнение наказания на 3 года в связи с наличием двух малолетних детей. Также направлено представление президенту Казахстана о лишении ее ордена "Құрмет".

Обвиняемый в даче взятки приговорен к 4 годам заключения.

"Все подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - отметили в суде.

Напомним, сегодня в Атырау огласили приговор троим подсудимым по делу о взятке. Бывшие госслужащие обвинялись в получении 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю. Предприниматель - в даче взятки.

На протяжении всего процесса Бакытгуль Хаменова настаивала на своей невиновности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997232-pravda-vyydet-naruzhu-bakytgul-hamenova-sdelala-zayavlenie-posle-prigovora-video/