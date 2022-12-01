Похищенный во время январских событий арсенал оружия изъяли в ходе спецоперации в Алматы (видео)

Оружие. Кадр из видео: Polisia.kz

Спецоперацию провели сотрудники алматинского УБОП при содействии представителей ДКНБ по городу Алматы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев рассказал подробности проведенной спецоперации.

"Задержан гражданин Ж., 1984 года рождения, в доме которого было обнаружено и изъято восемь нарезных карабинов, одно ружье, оптический прицел и два охотничьих ножа. Тайник был укромно спрятан от посторонних глаз в подсобном помещении", - сообщил он.

Нургалиев отметил, что, согласно оперативным данным, этот арсенал был похищен в январе этого года из одного из оружейных магазинов мегаполиса.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999745-pohischennyy-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-arsenal-oruzhiya-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-almaty-video/